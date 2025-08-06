Турецкий политик Сефа рассказал, с чего нужно начать создание нового миропорядка

Реформирование ООН должно стать первым шагом для создания нового миропорядка. Такое мнение высказал турецкий политик Ихсан Сефа.
«Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты», — цитирует Сефу РИА Новости.
Ихсан Сефа является членом Центрального комитета турецкой партии Vatan («Родина»), ранее он занимал должность военного атташе. Сефа также является полковником в отставке.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что человечеству нужно создать новый миропорядок ради выживания и напомнил, что любые попытки создания однополярного мира вели к саморазрушению и деградации.
Напомним, президент Аргентины Милей сделал прогноз, что Россия, США и Китай станут новыми лидерами нового миропорядка.
В то же время президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не формируют, а оформляют новый миропорядок, который возникает естественным образом.