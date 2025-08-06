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Турецкий политик Сефа рассказал, с чего нужно начать создание нового миропорядка

В Турции хотят начать создание нового миропорядка с реформирования ООН.

Источник: Комсомольская правда

Реформирование ООН должно стать первым шагом для создания нового миропорядка. Такое мнение высказал турецкий политик Ихсан Сефа.

«Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты», — цитирует Сефу РИА Новости.

Ихсан Сефа является членом Центрального комитета турецкой партии Vatan («Родина»), ранее он занимал должность военного атташе. Сефа также является полковником в отставке.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что человечеству нужно создать новый миропорядок ради выживания и напомнил, что любые попытки создания однополярного мира вели к саморазрушению и деградации.

Напомним, президент Аргентины Милей сделал прогноз, что Россия, США и Китай станут новыми лидерами нового миропорядка.

В то же время президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не формируют, а оформляют новый миропорядок, который возникает естественным образом.

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