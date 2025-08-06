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Лукашенко заявил о готовности Беларуси к реализации взаимовыгодных проектов с Боливией

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Боливии Луиса Арсе и граждан этой страны с 200-летием провозглашения независимости Многонационального Государства Боливия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Эта яркая дата — важная веха в героической истории боливийского народа, его борьбе за свободу, суверенитет, право на лучшую самостоятельную жизнь. Подтверждаю нацеленность Минска на последовательное укрепление дружественных отношений с Ла-Пасом и комплексное развитие двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере. Беларусь готова к существенной активизации диалога и реализации взаимовыгодных проектов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Луису Арсе доброго здоровья и успехов во всех делах, а боливийцам — мира и процветания.

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