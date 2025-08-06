Лукашенко заявил о готовности Беларуси к реализации взаимовыгодных проектов с Боливией

«Эта яркая дата — важная веха в героической истории боливийского народа, его борьбе за свободу, суверенитет, право на лучшую самостоятельную жизнь. Подтверждаю нацеленность Минска на последовательное укрепление дружественных отношений с Ла-Пасом и комплексное развитие двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере. Беларусь готова к существенной активизации диалога и реализации взаимовыгодных проектов», — говорится в поздравлении.