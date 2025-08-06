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Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником — Днем железнодорожных войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Комсомольская правда

«В год 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом мы с особым чувством чтим доблесть воинов-железнодорожников, чей самоотверженный труд сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны. Каждая стальная магистраль, соединяющая фронт и тыл, по которой шли грузовые, пассажирские и санитарные составы, была дорогой жизни и надежды», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Родина высоко оценила вклад военных железнодорожников: за мужество и героизм более 400 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями.

«Отрадно, что лучшие традиции поколения победителей сохранены и сегодня. Личный состав транспортных войск успешно решает задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил, повышению ее эффективности и постоянной готовности, внося весомый вклад в укрепление обороноспособности страны», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во имя родной Беларуси.

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