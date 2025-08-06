Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником

«В год 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом мы с особым чувством чтим доблесть воинов-железнодорожников, чей самоотверженный труд сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны. Каждая стальная магистраль, соединяющая фронт и тыл, по которой шли грузовые, пассажирские и санитарные составы, была дорогой жизни и надежды», — говорится в поздравлении.