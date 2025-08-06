Сальдо назвал условия для установления мира на Украине

Только после достижения поставленных целей СВО и условий, не предполагающих «подвохов», на Украине может установиться мир. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Политик уверен, что достижение мира на Украине возможно.
«Но, прежде чем мы пойдем на такой мир, долгий и понятный должен быть мир, без подвохов, без аналогии с Минскими соглашениями, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что изначально были ловушкой.», — отметил губернатор, добавив, что мир этот должен быть справедливым.
Президент РФ Владимир Путин не раз высказался на тему урегулирования украинского кризиса. Глава государства подчеркивал, что целью окончания конфликта должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.
Между тем, спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф, который должен прибыть в Россию 6 августа, намерен предпринять попытку убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной.