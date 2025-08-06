Сальдо назвал условия для установления мира на Украине

«Но, прежде чем мы пойдем на такой мир, долгий и понятный должен быть мир, без подвохов, без аналогии с Минскими соглашениями, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что изначально были ловушкой.», — отметил губернатор, добавив, что мир этот должен быть справедливым.