Минобороны вводит психологический фильтр для призывников в Казахстане

Психологическая устойчивость станет ключевым критерием отбора призывников. В Казахстанской армии стартует масштабное внедрение системы PSY-РИСК. Эта разработка Министерства обороны уже на этапе апробации показала высокую эффективность: весной 2025 года более 470 юношей с признаками суицидальной предрасположенности были вовремя выявлены и освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование, передает BAQ.KZ.