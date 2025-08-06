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ТАСС: Дмитриев встретил в аэропорту Уиткоффа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

Источник: AP 2024

«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», — сказал источник.

Уиткофф последний раз приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 9 августа может ввести в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. При этом он отметил, что Россия хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли РФ избежать введения санкций со стороны действующей американской администрации, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена «сделка, в результате которой перестали бы погибать люди».

14 июля Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. 29 июля Трамп заявил, что решил сократить этот срок до 10 дней. 5 августа Трамп отметил, что США позже примут решение, вводить ли упомянутые импортные пошлины. По его словам, дальнейшие шаги США будут зависеть от исхода предстоящих переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

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