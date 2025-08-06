ТАСС: Дмитриев встретил в аэропорту Уиткоффа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 9 августа может ввести в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. При этом он отметил, что Россия хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли РФ избежать введения санкций со стороны действующей американской администрации, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена «сделка, в результате которой перестали бы погибать люди».