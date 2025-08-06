Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во «Внуково»

Самолёт, которым пользуется Уиткофф, совершил посадку в аэропорту «Внуково» на фоне сообщений о запланированном визите Уиткоффа в Россию, передает корреспондент РИА «Новости».

Самолёт, которым пользуется Уиткофф, совершил посадку в аэропорту «Внуково» на фоне сообщений о запланированном визите Уиткоффа в Россию, передает корреспондент РИА «Новости».

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила факт визита Уиткоффа, однако воздержалась от комментариев относительно деталей поездки. Она добавила, что внешнеполитическое ведомство не осведомлено о возможных решениях президента США по итогам этого визита. По словам дипломата, глава Белого дома выражает недовольство в адрес Москвы и президента Владимира Путина, но сохраняет веру в дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

В Кремле предстоящий визит оценили позитивно.

«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными», — заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Данный визит станет уже пятым для специального представителя Трампа с начала текущего года. В ходе двух последних приездов 11 и 25 апреля 2025 года он проводил встречи с Владимиром Путиным.

Читайте также: Стало известно о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в РФ.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше