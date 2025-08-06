Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во «Внуково»

Самолёт, которым пользуется Уиткофф, совершил посадку в аэропорту «Внуково» на фоне сообщений о запланированном визите Уиткоффа в Россию, передает корреспондент РИА «Новости».
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила факт визита Уиткоффа, однако воздержалась от комментариев относительно деталей поездки. Она добавила, что внешнеполитическое ведомство не осведомлено о возможных решениях президента США по итогам этого визита. По словам дипломата, глава Белого дома выражает недовольство в адрес Москвы и президента Владимира Путина, но сохраняет веру в дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
В Кремле предстоящий визит оценили позитивно.
«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными», — заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Данный визит станет уже пятым для специального представителя Трампа с начала текущего года. В ходе двух последних приездов 11 и 25 апреля 2025 года он проводил встречи с Владимиром Путиным.
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