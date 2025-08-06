Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во «Внуково»

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила факт визита Уиткоффа, однако воздержалась от комментариев относительно деталей поездки. Она добавила, что внешнеполитическое ведомство не осведомлено о возможных решениях президента США по итогам этого визита. По словам дипломата, глава Белого дома выражает недовольство в адрес Москвы и президента Владимира Путина, но сохраняет веру в дипломатическое урегулирование украинского конфликта.