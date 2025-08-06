В России призвали отправить ракеты на Кубу: в МИД РФ ответили на эту идею

«Размещение вооружений, подобных “Орешнику”, в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал Степанов, слова которого приводит ТАСС.