В России призвали отправить ракеты на Кубу: в МИД РФ ответили на эту идею

Он пояснил, что такой шаг поможет России обеспечить безопасность её союзников и укрепить авторитет страны на мировой арене.
«Размещение вооружений, подобных “Орешнику”, в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал Степанов, слова которого приводит ТАСС.
По мнению эксперта, о возможности размещения подобного оружия практически на всех ключевых направлениях свидетельствует регулярный выпуск Россией достаточного количества ракетных комплексов. Специалист отметил, что с началом серийного производства будет собираться ежегодно несколько десятков единиц «Орешника».
Захарова назвала частным мнением предложение разместить оружие РФ на Кубе и в Венесуэле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассуждения экспертов по поводу возможного появления российских ракет на Кубе и в Венесуэле являются частным мнением и личной точкой зрения.
«Как мы понимаем, речь идёт о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», — подчеркнула она.
Захарова обратила внимание, что вопросы военного сотрудничества на международном уровне, в том числе тему размещения вооружений, курирует Минобороны РФ.
Путин сообщил о поступлении первого серийного «Орешника» в войска.
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко 1 августа объявил о начале поставок в войска «Орешника». Глава государства уточнил, что в РФ налажено серийное производство этого комплекса.
Путин также обсудил с Лукашенко планы по отправке «Орешника» в Белоруссию. Российский лидер отметил, что специалисты обеих стран определили оптимальные позиции для размещения этого оружия.
Белорусский президент, в свою очередь, подчеркнул, что армия Белоруссии заинтересована в том, чтобы указанный ракетный комплекс развернули уже в 2025 году.
Эксперт Кнутов рассказал о целях отправки «Орешника» в Белоруссию.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru выразил мнение, что комплекс «Орешник», который будет размещён на белорусской территории, позволит сдержать порывы государств, радикально настроенных по отношению к России и Белоруссии.
К их числу он отнёс Британию и Польшу. Кнутов напомнил о недавнем высказывании главы британского правительства Кира Стармера, уведомившего о закупке 12 истребителей F-35, которые могут нести ядерные бомбы.
Напомним, в ноябре 2024 года Владимир Путин сообщил, что Вооружённые силы РФ успешно испытали «Орешник». Его применили в ответ на использование Киевом американского и британского оружия. Российские военные, используя «Орешник», нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима.