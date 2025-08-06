Кабмин Армении подтвердил предстоящую встречу Пашиняна, Трампа и Алиева в США

Как отметили в пресс-службе кабмина Армении, Пашинян
«В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведёт двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом… а также трёхстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — указывается в заявлении.
Ранее СМИ писали, что Трамп 8 августа примет в Белом доме Пашиняна и Алиева.
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