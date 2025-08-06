Беларусь готова помочь Узбекистану со строительством АЭС

«Мы приветствуем решение Узбекистана о вступлении в клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях, и реализации национальной ядерной программы», — подчеркнул Мороз.
Глава Минэнерго РБ на встрече с руководителем «Узатома» Азимом Ахмедхаджаевым обсудил возможность взаимодействия в атомной энергетике и подготовки кадров в этой сфере.
Ахмедхаджаев отметил, что белорусский опыт в возведении и подключении атомной электростанции — передовой и наиболее успешный. Он добавил, что у РУз и РБ есть возможности для сотрудничества в ядерной энергетике.