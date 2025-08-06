Стало известно, почему крупнейшие банки США отказывали Трампу в обслуживании

Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Bank of America прекратили обслуживание Дональда Трампа после его ухода с поста президента в январе 2021 года под давлением администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и иных регуляторов. Об этом информирует The New York Post со ссылкой на информированные источники.
Согласно их данным, ключевой причиной отказа стал скандал, связанный со штурмом здания Капитолия 6 января 2021 года.
По сведениям издания, надзорные органы довели до сведения кредитных организаций, что хранение средств Трампа, на тот момент экс-президента, способно повлечь несоблюдение нормативов, запрещающих банкам взаимодействовать с юридическими лицами, несущими «репутационные риски».
Как отметил один из топ-менеджеров банка, после событий 6 января Трамп стал восприниматься как «щекотливая тема», а регуляторы четко обозначили нежелательность ведения с ним дел.
5 августа Трамп в интервью CNBC сообщил, что JPMorgan предоставил ему 20 дней для перевода сотен миллионов долларов с его счетов в другой банк. Экс-президент также рассказал о намерении разместить «свыше миллиарда долларов» на депозит в Bank of America, однако получил отказ несмотря на переговоры с главой организации Брайаном Мойнихэном.
Захват здания Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда группа сторонников Республиканской партии, вдохновленная призывами Дональда Трампа оспорить итоги президентских выборов 2020 года, на которых он потерпел поражение, штурмовала комплекс. Эти действия привели к экстренной эвакуации и блокировке здания, а также прервали совместное заседание Конгресса, посвященное подсчету голосов коллегии выборщиков и утверждению победы Джо Байдена.
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