Стало известно, почему крупнейшие банки США отказывали Трампу в обслуживании

Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Bank of America прекратили обслуживание Дональда Трампа после его ухода с поста президента в январе 2021 года под давлением администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и иных регуляторов. Об этом информирует The New York Post со ссылкой на информированные источники.