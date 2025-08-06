Стало известно, почему крупнейшие банки США отказывали Трампу в обслуживании

5 августа Трамп в интервью CNBC сообщил, что JPMorgan предоставил ему 20 дней для перевода сотен миллионов долларов с его счетов в другой банк. Экс-президент также рассказал о намерении разместить «свыше миллиарда долларов» на депозит в Bank of America, однако получил отказ несмотря на переговоры с главой организации Брайаном Мойнихэном.