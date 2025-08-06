Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с проведением на высочайшем уровне глобальной Конференции ООН в Международный год мира и доверия, поблагодарил за вручение высокой государственной награды Туркменистана — ордена «За вклад в развитие сотрудничества».
«Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, активные межрегиональные и гуманитарные обмены.
Президенты подчеркнули важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.
Также они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график встреч на высшем уровне.