Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.