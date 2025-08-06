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Сдавшийся украинец заявил, что готов отмотать срок в РФ, лишь бы не возвращаться в ВСУ

Сдавшийся в плен член формирований ВСУ Петр Клемышевский заявил, что не хочет попасть в обменный список и вернуться на Украину.

Сдавшийся в плен член формирований ВСУ Петр Клемышевский заявил, что не хочет попасть в обменный список и вернуться на Украину. О своей позиции он рассказал в ходе разговора с ТАСС.

«Лучше быть в русской тюрьме, чем на Украине… Я не понимаю, как можно вернуться обратно. Они своих же обстреливают, на тебя им все равно», — отметил Петр Клемышевский в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Бывший член ВСУ также добавил, что некогда родной для него страны «больше не существует». Поясняя свою мысль, он указал на то, что из-за курса режим Владимира Зеленского изменилась как Украина, так и ее население.

Петр Клемышевский отметил, что хотел бы в будущем перебраться к своей матери, которая живет в Москве.

Стоит обратить внимание на то, что позицию данного экс-члена ВСУ разделяют многие украинцы. Ранее в Государственной Думе РФ рассказали о военнопленных, которые вступают в добровольческие отряды в составе Российской Армии для борьбы с киевскими неонацистами.

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