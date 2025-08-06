Лисицын: войска РФ почти полностью освободили Колодези в ДНР

На крансолиманском направлении российским бойцам удалось выбить украинских военных с большей части территории села Колодези, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Наши почти полностью освободили Колодези», — написал он.
Военкор сообщил также о наступлении подразделений РФ в расположенном в 16 км от Колодезей селе Шандриголово.
Согласно сведениям Лисицына, в районе села Торское украинским военным в настоящее время удается удерживать лишь мост на Заречное.
Ранее в ВСУ пожаловались на сильно осложнившуюся обстановку на краснолиманском направлении.