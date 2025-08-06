Правительственный кортеж спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа выехал с территории Внуково-2 в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что самолёт Bombardier Global 7500, которым пользуется Стив Уиткофф, сел во «Внуково» утром 6 августа на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию.
А до этого правительственный борт вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл — Голливуд в американском штате Флорида.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп изменил дату визита своего спецпредставителя в Россию. Эксперты объяснили это недавними заявлениями президента России Владимира Путина, адресованных Западу.
На Украине же раскрыли, что главарь киевского режима Владимир Зеленский сильно боится итогов переговоров Стива Уиткоффа с российским руководством.