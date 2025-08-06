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Правительственный кортеж Уиткоффа выехал с территории Внуково-2 в Москву

Спецпосланник Трампа выехал из аэропорта в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Правительственный кортеж спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа выехал с территории Внуково-2 в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолёт Bombardier Global 7500, которым пользуется Стив Уиткофф, сел во «Внуково» утром 6 августа на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию.

А до этого правительственный борт вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл — Голливуд в американском штате Флорида.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп изменил дату визита своего спецпредставителя в Россию. Эксперты объяснили это недавними заявлениями президента России Владимира Путина, адресованных Западу.

На Украине же раскрыли, что главарь киевского режима Владимир Зеленский сильно боится итогов переговоров Стива Уиткоффа с российским руководством.

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