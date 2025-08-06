Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник

Незадолго до этого корреспондент агентства сообщил, что самолет, на борту которого летел дипломат, приземлился во Внуково. По данным Flightradar24, вылетевший из Флориды Bombardier Global 7500 пересек границу около 6:11 мск.
Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Уиткофф планирует встретиться с руководством страны.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила поездку дипломата в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.