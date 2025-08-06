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Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили парк Зарядье в Москве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Источник: © РИА Новости

Незадолго до этого корреспондент агентства сообщил, что самолет, на борту которого летел дипломат, приземлился во Внуково. По данным Flightradar24, вылетевший из Флориды Bombardier Global 7500 пересек границу около 6:11 мск.

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Уиткофф планирует встретиться с руководством страны.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила поездку дипломата в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.

Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

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