Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в среду, 6 августа, встретил в аэропорту Внуково спецпосланника США Стива Уиткоффа.
— В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, — передает ТАСС со ссылкой на источник.
Уиткофф прилетел в Москву 6 августа в 6 утра по местному времени.
В зарубежных СМИ ранее появилась информация, что Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в столице. При этом представитель Госдепартамента также подтвердил факт поездки в Россию на этой неделе, но отказался раскрыть ее повестку и точные сроки.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа на этой неделе.
О возможном визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе», а о его визите просили российские власти.