Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково

В зарубежных СМИ ранее появилась информация, что Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в столице. При этом представитель Госдепартамента также подтвердил факт поездки в Россию на этой неделе, но отказался раскрыть ее повестку и точные сроки.