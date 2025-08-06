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Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в среду, 6 августа, встретил в аэропорту Внуково спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в среду, 6 августа, встретил в аэропорту Внуково спецпосланника США Стива Уиткоффа.

— В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Уиткофф прилетел в Москву 6 августа в 6 утра по местному времени.

В зарубежных СМИ ранее появилась информация, что Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в столице. При этом представитель Госдепартамента также подтвердил факт поездки в Россию на этой неделе, но отказался раскрыть ее повестку и точные сроки.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа на этой неделе.

О возможном визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе», а о его визите просили российские власти.

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