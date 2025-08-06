Украинские чиновники уже много лет контактируют с представителями разведки западных стран, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России) СПбГУ Карин Кнайсль.
«В этом нет ничего нового. Так было и семь лет назад, и, думаю, там и сейчас очень сильные связи между различными разведывательными службами и акторами», — отметила экс-дипломат.
По словам Кнайсль, в 2018 году, когда австрийская делегация встречалась в Киеве с Порошенко, последний заявил, что «очень хорошо» знает госсекретаря Соединенных Штатов (в то время) Майка Помпео, который тогда только вступил в должность после руководства ЦРУ.
Добавим, в разговоре с РИА Новости бывшая глава австрийского МИД также предположила, что на Украине до конца текущего лета могут заменить Владимира Зеленского.
* Внесен в России в список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.