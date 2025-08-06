Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Москвы

Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.
Это уже пятый визит американского представителя в Россию с начала текущего года. Предыдущие переговоры состоялись 11 апреля в Санкт-Петербурге и 25 апреля в Москве. Оба раза Уиткофф встречался с президентом России Владимиром Путиным.
Текущий визит проходит в рамках продолжающегося диалога между Россией и Соединёнными Штатами. Детали повестки переговоров пока не раскрываются.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что прибытие американского представителя очень важно для государства, но заранее раскрывать какие-то подробности события никто не планирует.