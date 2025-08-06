Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированный налет БПЛА ВСУ на 5 регионов РФ был отражен в ночь на среду

В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на среду, 6 августа, подверглись сразу 5 регионов страны.

В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на среду, 6 августа, подверглись сразу 5 регионов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале военного ведомства.

Как указали в Минобороны, в этот раз неонацисты задействовали сразу 51 беспилотник.

Самым массированным атакам подверглись Ростовская и Брянская области — средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над этими регионами по 16 дронов.

Также силы ПВО успешно уничтожили 12 БПЛА противника на территории Крымского полуострова. Еще 4 беспилотника пришлось на Воронежскую область. Дополнительно 3 воздушные цели ликвидировали в небе над Орловщиной.

К сожалению, попытки радикалов режима Зеленского нанести удары по мирным российским регионам происходят практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы РФ также продолжают устранять исходящую от боевиков угрозу — ранее военый корреспондент Евгений Линин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» рассказал об успешном продвижении российских бойцов на Купянском и Красноармейском направлениях, а также ответил на вопрос об ожидаемом «форсировании Днепра».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше