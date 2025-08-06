В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на среду, 6 августа, подверглись сразу 5 регионов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале военного ведомства.
Как указали в Минобороны, в этот раз неонацисты задействовали сразу 51 беспилотник.
Самым массированным атакам подверглись Ростовская и Брянская области — средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над этими регионами по 16 дронов.
Также силы ПВО успешно уничтожили 12 БПЛА противника на территории Крымского полуострова. Еще 4 беспилотника пришлось на Воронежскую область. Дополнительно 3 воздушные цели ликвидировали в небе над Орловщиной.
К сожалению, попытки радикалов режима Зеленского нанести удары по мирным российским регионам происходят практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы РФ также продолжают устранять исходящую от боевиков угрозу — ранее военый корреспондент Евгений Линин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» рассказал об успешном продвижении российских бойцов на Купянском и Красноармейском направлениях, а также ответил на вопрос об ожидаемом «форсировании Днепра».
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