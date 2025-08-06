Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку Зарядье

Как стало известно, ранее Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково, чтобы начать их совместную программу в столице.
Сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Ожидается, что Уиткофф встретится с представителями российского правительства для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений и поиска путей деэскалации. Подробности повестки визита пока не разглашаются. До этого он посещал Россию в конце апреля.
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