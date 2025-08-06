Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку Зарядье

В среду утром в Москве спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провели прогулку по парку «Зарядье».

Источник: Life.ru

Как стало известно, ранее Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково, чтобы начать их совместную программу в столице.

Сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Ожидается, что Уиткофф встретится с представителями российского правительства для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений и поиска путей деэскалации. Подробности повестки визита пока не разглашаются. До этого он посещал Россию в конце апреля.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше