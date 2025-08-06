Спецпосланник Трампа Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку Зарядье

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прогулялся по столичному парку Зарядье со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Об этом в среду, 6 августа, сообщил источник, близкий к переговорам.
На кадрах видно, как политики идут по парку и что-то активно обсуждают, передает РИА Новости.
Ранее Дмитриев встретил в аэропорту Внуково спецпосланника США Стива Уиткоффа. Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек государственную границу с Россией около 6:11 по московскому времени.
До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа на этой неделе.
О возможном визите спецпосланника в Москву сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе», а о его визите просили российские власти.