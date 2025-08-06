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На Украине признали заход бойцов РФ в Родинское

По информации украинских источников, закрепление российских военных в плотной застройке города создаст угрозу ударов по логистике ВСУ в радиусе до 25 км.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным удалось прорваться на восточные окраины города Родинское под Красноармейском, признал украинский аналитический ресурс DeepState.

Согласно его сведениям, бойцы РФ предпринимают активные действия на востоке города, чтобы закрепиться там.

В материале говорится, что закрепление российских военных в плотной застройке Родинского создаст угрозу ударов БПЛА по логистике ВСУ в радиусе до 25 км, в том числе в расположенном ниже города селе Гришино. Кроме того, у бойцов РФ появятся новые возможности для продвижения в соседние города.

Ранее сообщалось о формирующемся полуокружении Родинского.

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