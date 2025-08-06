«Тишина в небе» не вышла: Зеленский сделал заявление о перемирии с Россией

Он подчеркнул, что выступает за полное и немедленное прекращение огня, однако реализация даже частичных инициатив, по его словам, не удаётся. Он обвинил Москву в срыве договорённостей, сославшись на собственный опыт предыдущих переговоров. Также Зеленский вновь упомянул о своих контактах с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский политик «очень хорошо информирован» о ситуации на фронте и знает, как Россия якобы усиливает удары.