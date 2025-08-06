Объяснено, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

Комментируя подсчеты агентства, согласно которым впервые в новейшей российской истории после инаугурации нового американского президента до его саммита с главой РФ пройдет более полугода, представитель Кремля отметил, что ситуацию вряд ли можно считать уникальной«. Он подчеркнул, что при администрации Байдена уровень двусторонних отношений “снизился исключительно сильно, накопив беспрецедентное число раздражающих факторов”.