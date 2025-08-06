Объяснено, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

Рекордная продолжительность периода без встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа закономерна, учитывая беспрецедентное ухудшение отношений Москвы и Вашингтона в период президентства Джо Байдена. Об этом в разговоре с «ТАСС» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя подсчеты агентства, согласно которым впервые в новейшей российской истории после инаугурации нового американского президента до его саммита с главой РФ пройдет более полугода, представитель Кремля отметил, что ситуацию вряд ли можно считать уникальной«. Он подчеркнул, что при администрации Байдена уровень двусторонних отношений “снизился исключительно сильно, накопив беспрецедентное число раздражающих факторов”.
Согласно расчетам «ТАСС», с момента инаугурации нового президента США прошло 6 месяцев и 16 дней, однако его личная встреча с российским лидером до сих пор не состоялась.
Добавим, что текущую паузу связывают с целым комплексом причин: от накопившихся разногласий по украинскому вопросу до расхождений в подходах к глобальной безопасности. При этом Москва продолжает демонстрировать готовность к диалогу при наличии взаимной заинтересованности.
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