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Трамп сделает заявление из Овального кабинета сегодня вечером

Президент США Дональд Трамп сделает публичное заявление из Овального кабинета 6 августа вечером.

Президент США Дональд Трамп сделает публичное заявление из Овального кабинета 6 августа вечером. Это следует из расписания главы государства, распространенного пресс-службой Белого дома.

«В 4.30 дня (23.30 мск — ред.) президент делает заявление в Овальном офисе», — отмечается в графике президента, пишут РИА Новости. При этом тема предстоящего спича главы США не указывается.

Ранее Трамп обещал 6 августа принять решение по поводу усиления антироссийских санкций. Сегодня в Москву прибыл его спецпосланник Стив Уиткофф. Во Внуково его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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