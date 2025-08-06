Стало известно, почему крупнейшие банки США устроили Трампу бойкот

Согласно данным NYP, банки получили неофициальные указания от Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, что ведение бизнеса с Трампом может нарушить правила, запрещающие сотрудничество с клиентами, представляющими «репутационный риск». Под эту категорию, помимо лиц, связанных с отмыванием денег или наркоторговлей, попали и те, кто был замешан в событиях 6 января 2021 года — штурме Капитолия.