Стало известно, почему крупнейшие банки США устроили Трампу бойкот

После ухода из Белого дома в январе 2021 года президент США Дональд Трамп столкнулся с отказом в банковском обслуживании со стороны JPMorgan Chase и Bank of America. Как выяснило издание The New York Post со ссылкой на осведомлённые источники, решение финансовых гигантов было продиктовано давлением со стороны администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других регуляторов.