FT: Трамп взбесится, если Уиткофф вернется из России с пустыми руками

Президент США Дональд Трамп «взбесится», если спецпосланник страны на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вернется из России «с пустыми руками», пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник.
«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если он прибудет с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — цитирует издание своего собеседника.
Спецпосланник Соединенных Штатов прилетел в Россию сегодня утром, его встретил в московском аэропорту Внуково спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.
Трамп отмечал, что сегодня должна состояться встреча американской и российской сторон. Международное информагентство Reuters писало, что Уиткофф планирует поговорить с руководством РФ.