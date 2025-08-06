Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Трамп взбесится, если Уиткофф вернется из России с пустыми руками

Спецпосланник США на Ближнем Востоке прибыл в РФ с визитом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп «взбесится», если спецпосланник страны на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вернется из России «с пустыми руками», пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник.

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если он прибудет с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — цитирует издание своего собеседника.

Спецпосланник Соединенных Штатов прилетел в Россию сегодня утром, его встретил в московском аэропорту Внуково спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.

Трамп отмечал, что сегодня должна состояться встреча американской и российской сторон. Международное информагентство Reuters писало, что Уиткофф планирует поговорить с руководством РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше