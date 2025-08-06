Трамп выступит 6 августа с заявлением из Белого дома

По версии американских СМИ, речь может пойти о дополнительных таможенных пошлинах, которые Вашингтон введет на иностранную продукцию. 4 августа Трамп написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти.