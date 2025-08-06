Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выступит 6 августа с заявлением из Белого дома

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит в среду с заявлением из Овального кабинета Белого дома, тема запланированного объявления главы государства не разглашается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой руководителя вашингтонской администрации.

Источник: Reuters

«16:30 (23:30 мск — прим. ТАСС). Президент сделает заявление из Овального кабинета», — отмечается в документе.

По версии американских СМИ, речь может пойти о дополнительных таможенных пошлинах, которые Вашингтон введет на иностранную продукцию. 4 августа Трамп написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше