Трамп выступит 6 августа с заявлением из Белого дома

«16:30 (23:30 мск — прим. ТАСС). Президент сделает заявление из Овального кабинета», — отмечается в документе.
По версии американских СМИ, речь может пойти о дополнительных таможенных пошлинах, которые Вашингтон введет на иностранную продукцию. 4 августа Трамп написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти.
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