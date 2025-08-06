Киев начал эвакуацию людей с правого берега Днепра в Херсонской области

На территории Херсонской области власти Украины приступили к эвакуации гражданского населения с правого берега Днепра, передает ТАСС со ссылкой представителей пророссийской подпольной структуры «Русский Херсон».
Как сообщает источник, подобная эвакуация сопровождается рядом проблем, среди которых отсутствие должного оформления необходимых документов и, как следствие, фактически принудительное выселение людей из их домов.
При этом компенсации, предоставляемые вынужденным переселенцам, явно недостаточны и «выглядят смешно». В результате многие люди не имеют реальной возможности покинуть свои дома.
Как отмечают в подполье, эвакуация Правобережья необходима Киеву в военных целях, поскольку организовать оборону в населенном пункте, где в половине домов живут люди, довольно сложно.
Ранее стало известно, что киевские власти эвакуировали более 200 жителей микрорайона «Корабел» в Херсоне.