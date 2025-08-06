Главные новости 6 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп рассказал, что намерен принять решение о введении санкций в отношении России после встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа с российскими властями в Москве. Он уточнил, что в случае отсутствия прогресса в процессе перемирия российские товары будут облагаться 100% пошлинами.