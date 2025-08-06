Главные новости 6 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 августа 2025.
Спецпосланник президента США прибыл в Москву
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Целью визита представителя Белого дома в Москву являются переговоры об урегулировании украинского кризиса.
Трамп раскрыл, когда примет решение о введении санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп рассказал, что намерен принять решение о введении санкций в отношении России после встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа с российскими властями в Москве. Он уточнил, что в случае отсутствия прогресса в процессе перемирия российские товары будут облагаться 100% пошлинами.
Назван кандидат на пост президента США от республиканцев в 2028 году
Дональд Трамп заявил, что следующим кандидатом от республиканцев на выборах главы государства в ноябре 2028 года, вероятнее всего, станет вице-президент Джей Ди Вэнс. Американский лидер также дал понять, что будущим вице-президентом видит Марко Рубио, который сейчас занимает пост госсекретаря.
Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне
СМИ сообщили о встрече президента США Дональда Трампа и его коллег из Армении и Азербайджана — Николы Пашиняна и Ильхама Алиева 8 августа в Белом доме в Вашингтоне. Ожидается, что итогом трехсторонних переговоров станет мирный договор между главами республик.