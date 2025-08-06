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Главные новости 6 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 6 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 августа 2025.

Спецпосланник президента США прибыл в Москву

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Целью визита представителя Белого дома в Москву являются переговоры об урегулировании украинского кризиса.

Трамп раскрыл, когда примет решение о введении санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп рассказал, что намерен принять решение о введении санкций в отношении России после встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа с российскими властями в Москве. Он уточнил, что в случае отсутствия прогресса в процессе перемирия российские товары будут облагаться 100% пошлинами.

Назван кандидат на пост президента США от республиканцев в 2028 году

Дональд Трамп заявил, что следующим кандидатом от республиканцев на выборах главы государства в ноябре 2028 года, вероятнее всего, станет вице-президент Джей Ди Вэнс. Американский лидер также дал понять, что будущим вице-президентом видит Марко Рубио, который сейчас занимает пост госсекретаря.

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне

СМИ сообщили о встрече президента США Дональда Трампа и его коллег из Армении и Азербайджана — Николы Пашиняна и Ильхама Алиева 8 августа в Белом доме в Вашингтоне. Ожидается, что итогом трехсторонних переговоров станет мирный договор между главами республик.

Великобритания помогает Израилю с разведкой в Газе

Самолеты Королевских ВВС Великобритании проводят разведывательные полеты над сектором Газа, чтобы передавать полученную информацию армии Израиля. Целью разведки называется поиск мест, где ХАМАС содержит плененных израильских граждан. Предположительно, для вылетов используются самолеты Shadow R1.

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