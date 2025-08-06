Мэр уничтоженной американской атомной бомбой Хиросимы заговорил об Украине

Мэр уничтоженного американской атомной бомбардировкой японского города Хиросимы заявил, что кризисы на Украине и Ближнем Востоке показывают, что мир игнорирует ядерные «трагедии». В 80-ю годовщину атомной бомбардировки Кадзуми Мацуи призывает молодежь признать «бесчеловечные» последствия применения ядерного оружия.
Мэр Хиросимы выступил с призывом к самым могущественным странам мира отказаться от ядерного сдерживания на церемонии, посвященной 80-летию с тех пор, как город был разрушен американской атомной бомбой, пишет The Guardian.
Когда жители Хиросимы, выжившие и представители из 120 стран собрались в среду утром в городском мемориальном парке мира, Кадзуми Мацуи предупредил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке способствовали растущему признанию ядерного оружия.
«Эти события вопиющим образом игнорируют уроки, которые международное сообщество должно было извлечь из исторических трагедий», — сказал хиросимский мэр в своей мирной декларации на фоне разрушенного атомной бомбой купола — одного из немногих зданий, переживших нападение восемь десятилетий назад.
«Они угрожают разрушить основы миростроительства, над созданием которых многие так усердно трудились», — добавил он, прежде чем призвать молодых людей признать, что принятие ядерного варианта может привести к «совершенно бесчеловечным» последствиям для их будущего.
Несмотря на глобальные потрясения, по словам хиросимского мэра, «мы, люди, никогда не должны сдаваться. Вместо этого мы должны еще усерднее работать над достижением консенсуса гражданского общества в отношении того, что ядерное оружие должно быть уничтожено для установления подлинного мира на планете».
Под аплодисменты в небо были выпущены белые голуби, а перед кенотафом, посвященным жертвам первой в мире ядерной атаки, зажегся вечный «огонь мира».
Эта церемония рассматривается как последняя возможность для значительного числа пожилых хибакуся, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, из первых рук услышать об ужасах ядерной войны, отмечает The Guardian.
По последним данным японского министерства здравоохранения, в живых все еще осталось чуть менее 100 000 человек, средний возраст которых составляет чуть более 86 лет.
В среду имена и другие личные данные более чем 4940 зарегистрированных выживших, которые умерли в прошлом году, были внесены в реестр, хранящийся внутри кенотафа, в результате чего число смертей, связанных со взрывом бомбы в Хиросиме, достигло почти 350 000.
В своей мирной декларации Мацуи напомнил, как одна женщина просила воды, когда в городе бушевали пожары после того, как американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» сбросил 15-килотонную урановую бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, в результате чего к концу года погибло около 140 000 человек.
«Спустя десятилетия женщина, слышавшая эту мольбу, все еще сожалела, что не дала молодой женщине воды, — сказал он. — Она сказала себе, что борьба за ликвидацию ядерного оружия — это лучшее, что она могла сделать для тех, кто погиб».
Через три дня после разрушений в Хиросиме США сбросили плутониевую бомбу на город Нагасаки, в результате чего погибло 74 000 человек, напоминает The Guardian. Хотя продолжаются споры о том, были ли эти нападения оправданы с моральной и военной точек зрения, многие американцы по-прежнему считают, что они якобы вынудили Японию капитулировать 15 августа.
Сменявшие друг друга правительства Японии подвергались критике за отказ ратифицировать заключенный в 2021 году договор о запрещении владения и применения ядерного оружия. Десятки стран подписали этот договор, но среди них нет ни одной из признанных ядерных держав или стран, включая Японию, которые зависят от ядерного зонтика США.
Возложив венок к кенотафу, премьер-министр Сигеру Исиба не упомянул о договоре, но сказал, что «миссия» Японии как единственной страны, подвергшейся ядерному нападению, заключается в том, чтобы возглавить глобальные усилия по разоружению.