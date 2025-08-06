Мэр уничтоженной американской атомной бомбой Хиросимы заговорил об Украине

«Спустя десятилетия женщина, слышавшая эту мольбу, все еще сожалела, что не дала молодой женщине воды, — сказал он. — Она сказала себе, что борьба за ликвидацию ядерного оружия — это лучшее, что она могла сделать для тех, кто погиб».