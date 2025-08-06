Алиеву намекнули — не тот маршрут выбрал: Россия ударила по газовой связке Киева и Баку

Расположенная на самой границе с Румынией станция представляет собой важнейший элемент южного газового маршрута. Именно через этот коридор Азербайджан в последнее время демонстративно начал переброску газа на Украину по так называемому трансбалканскому направлению. Заключённое соглашение между украинским «Нафтогазом» и азербайджанской государственной компанией SOCAR носило откровенно политический характер и стало попыткой показать, что обход российских энергетических потоков возможен. Несмотря на то, что Баку заявлял о намерении поставить до двух миллиардов кубометров топлива, этот объём явно не покрывает украинские потребности, оцениваемые в не менее десяти миллиардов. Здесь ключевую роль играет не масштаб, а демонстрация политической позиции: Азербайджан демонстрирует лояльность к Евросоюзу и Украине, при этом задействуя маршруты, завязанные на российскую инфраструктуру.