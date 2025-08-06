Представители российских силовых ведомств сообщили о начале отступления боевиков ВСУ из еще одного укрепрайона в Днепропетровской области. Подробности приводит ТАСС.
По имеющимся данным, речь идет о населенном пункте Новоселовка. В ТАСС отметили, что этот участок являлся важным объектом военной логистики ВСУ.
Всего днем ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении в Днепропетровской области села Январское. Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ смогли сломить ожесточенное сопротивление формирований киевского режима, которые задействовали свои резервы в попытках удержать данный рубеж.
В свою очередь, продолжается и наступление солдат «Центра» на Красноармейск — один из важнейших городов Новороссии, который все еще оккупирован радикалами ВСУ. Согласно информации Минобороны, бойцы штурмовых групп сейчас ведут зачистку окружающих населенный пункт лесов от огневых позиций и оборонительных сооружений украинских неонацистов.
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