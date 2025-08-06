В свою очередь, продолжается и наступление солдат «Центра» на Красноармейск — один из важнейших городов Новороссии, который все еще оккупирован радикалами ВСУ. Согласно информации Минобороны, бойцы штурмовых групп сейчас ведут зачистку окружающих населенный пункт лесов от огневых позиций и оборонительных сооружений украинских неонацистов.