Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 6 августа выступит с заявлением из Овального кабинета. Об этом следует из официального расписания Белого дома.
При этом тема его выступления пока не разглашается.
«В 16:30 (23:30 мск) президент выступит с заявлением в Овальном офисе», — говорится в сообщении.
Трансляция выступления будет организована пулом журналистов Белого дома.
Утром 6 августа стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково.
Издание Financial Times сообщило, что американский президент «взбесится», если Уиткофф вернётся из Москвы «с пустыми руками».
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