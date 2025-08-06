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Трамп 6 августа выступит с заявлением из Овального кабинета

Выступление главы Белого дома состоится ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 6 августа выступит с заявлением из Овального кабинета. Об этом следует из официального расписания Белого дома.

При этом тема его выступления пока не разглашается.

«В 16:30 (23:30 мск) президент выступит с заявлением в Овальном офисе», — говорится в сообщении.

Трансляция выступления будет организована пулом журналистов Белого дома.

Утром 6 августа стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково.

Издание Financial Times сообщило, что американский президент «взбесится», если Уиткофф вернётся из Москвы «с пустыми руками».

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