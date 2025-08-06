Лукашенко хочет укрепить отношения с Боливией

Двухсотлетний юбилей провозглашения независимости Многонационального Государства Боливия Лукашенко назвал яркой датой и важной вехой в героической истории боливийского народа. Он отметил, что дата подчеркивает борьбу за свободу, суверенитет и право на лучшую самостоятельную жизнь боливийцев.