Лукашенко хочет укрепить отношения с Боливией

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Боливии Луису Арсе, сообщила пресс-служба президента.
Белорусским лидером 6 августа было направлено поздравление президенту и народу Боливии с 200-летием провозглашения ее независимости.
Двухсотлетний юбилей провозглашения независимости Многонационального Государства Боливия Лукашенко назвал яркой датой и важной вехой в героической истории боливийского народа. Он отметил, что дата подчеркивает борьбу за свободу, суверенитет и право на лучшую самостоятельную жизнь боливийцев.
Отдельно глава республики сказал об отношениях Беларуси и Боливии, сказав, к чему готов Минск.
— Подтверждаю нацеленность Минска на последовательное укрепление дружественных отношений с Ла-Пасом и комплексное развитие двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере, — заявил глава Беларуси.
Также Александр Лукашенко, оборотившись к Луису Арсе, сказал о готовности Беларуси к существенной активизации диалога и реализации взаимовыгодных проектов.
Еще Александр Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси.
Также президент назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых: «Тратится много, а отдачи мы не видим».