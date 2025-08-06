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Лукашенко хочет укрепить отношения с Боливией

Лукашенко обратился к президенту Боливии, сказав, к чему готов Минск.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Боливии Луису Арсе, сообщила пресс-служба президента.

Белорусским лидером 6 августа было направлено поздравление президенту и народу Боливии с 200-летием провозглашения ее независимости.

Двухсотлетний юбилей провозглашения независимости Многонационального Государства Боливия Лукашенко назвал яркой датой и важной вехой в героической истории боливийского народа. Он отметил, что дата подчеркивает борьбу за свободу, суверенитет и право на лучшую самостоятельную жизнь боливийцев.

Отдельно глава республики сказал об отношениях Беларуси и Боливии, сказав, к чему готов Минск.

— Подтверждаю нацеленность Минска на последовательное укрепление дружественных отношений с Ла-Пасом и комплексное развитие двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере, — заявил глава Беларуси.

Также Александр Лукашенко, оборотившись к Луису Арсе, сказал о готовности Беларуси к существенной активизации диалога и реализации взаимовыгодных проектов.

Еще Александр Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси.

Также президент назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых: «Тратится много, а отдачи мы не видим».

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