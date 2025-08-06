«Сценарий исключает». На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

В статье отмечается, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Европейский союз, ни в НАТО. Более того, в грузинском варианте событий Украина неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по некоторым другим причинам, говорится в публикации.