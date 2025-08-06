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«Сценарий исключает». На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

Брайен: конфликт на Украине может закончиться грузинским сценарием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине с большой долей вероятности закончится грузинским сценарием, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов», — пишет Брайен со ссылкой на краткое исследование под названием «Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы» от банка JPMorgan Chase.

В статье отмечается, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Европейский союз, ни в НАТО. Более того, в грузинском варианте событий Украина неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по некоторым другим причинам, говорится в публикации.

Для его реализации необходимы жесткие соглашения по территориям, границам, торговле и сопутствующим вопросам, а также снятие санкций и другие меры по укреплению доверия с обеих сторон, пишет Брайен.

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