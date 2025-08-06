В Башкирии изменят стандарты оказания медпомощи в школах и детсадах

По словам министра просвещения Башкирии Ильдара Мавлетбердина, документ предусматривает изменения стандартов оборудования медпунктов школ и детских садов, разрешает прием лекарств учащимися с хроническими болезнями при предъявлении врачебной справки, новые функции медицинского пункта.
Кроме того, в приказе содержатся рекомендации по штатным нормативам медицинских работников, введена новая должность «медицинская сестра-специалист» для медицинских сестер с высшим образованием, а самое главное — медицинские работники в штате образовательной организации будут получать льготный медицинский стаж.
Для возможности получения льготного медицинского стажа образовательным организациям, имеющим структурное подразделение «медицинский блок», необходимо привести наименование к единому — «медицинский пункт».
«К началу нового 2025−2026 учебного года в республике насчитывается 1192 лицензированных школьных и дошкольных медицинских кабинетов, из них у 239 лицензия получена самостоятельно данными организациями. Мы ожидаем, что новый приказ будет способствовать совершенствованию системы медицинского обслуживания детей, и позволит обеспечить кадрами медицинские пункты», — написал Ильдар Мавлетбердин в своих соцсетях.