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В Башкирии изменят стандарты оказания медпомощи в школах и детсадах

Новый приказ минздрава России о порядке предоставления медицинской помощи несовершеннолетним вступает в силу уже 1 сентября 2025 года.

Источник: Башинформ

По словам министра просвещения Башкирии Ильдара Мавлетбердина, документ предусматривает изменения стандартов оборудования медпунктов школ и детских садов, разрешает прием лекарств учащимися с хроническими болезнями при предъявлении врачебной справки, новые функции медицинского пункта.

Кроме того, в приказе содержатся рекомендации по штатным нормативам медицинских работников, введена новая должность «медицинская сестра-специалист» для медицинских сестер с высшим образованием, а самое главное — медицинские работники в штате образовательной организации будут получать льготный медицинский стаж.

Для возможности получения льготного медицинского стажа образовательным организациям, имеющим структурное подразделение «медицинский блок», необходимо привести наименование к единому — «медицинский пункт».

«К началу нового 2025−2026 учебного года в республике насчитывается 1192 лицензированных школьных и дошкольных медицинских кабинетов, из них у 239 лицензия получена самостоятельно данными организациями. Мы ожидаем, что новый приказ будет способствовать совершенствованию системы медицинского обслуживания детей, и позволит обеспечить кадрами медицинские пункты», — написал Ильдар Мавлетбердин в своих соцсетях.