В Башкирии изменят стандарты оказания медпомощи в школах и детсадах

«К началу нового 2025−2026 учебного года в республике насчитывается 1192 лицензированных школьных и дошкольных медицинских кабинетов, из них у 239 лицензия получена самостоятельно данными организациями. Мы ожидаем, что новый приказ будет способствовать совершенствованию системы медицинского обслуживания детей, и позволит обеспечить кадрами медицинские пункты», — написал Ильдар Мавлетбердин в своих соцсетях.