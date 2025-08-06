Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его телефонного разговора с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
На своей странице в соцсети Х* Боуз обратился к Зеленскому с призывом прекратить общение с «неважными вассалами ЕС» и, вместо этого, вступить в переговоры с Москвой о завершении конфликта. Он подчеркнул, что ранее Зеленский обещал положить конец этому противостоянию.
Напомним, 5 августа Зеленский провел телефонную беседу с Мицотакисом, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления украинской системы ПВО.
Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также указал на то, что НАТО и Украина фактически потерпели поражение в конфликте с Россией.
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