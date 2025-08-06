На своей странице в соцсети Х* Боуз обратился к Зеленскому с призывом прекратить общение с «неважными вассалами ЕС» и, вместо этого, вступить в переговоры с Москвой о завершении конфликта. Он подчеркнул, что ранее Зеленский обещал положить конец этому противостоянию.