«Мир не усвоил уроки»: США предупредили о возможном бумеранге за Хиросиму

В августе исполняется 80 лет с момента атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда США впервые в истории применили ядерное оружие против мирного населения. Несмотря на десятки тысяч жертв, Вашингтон до сих пор не понёс за это никакой ответственности. Историки и политологи сходятся во мнении: без осмысления этих трагедий и реального механизма ядерного сдерживания, человечество рискует однажды пройти по тому же пути.