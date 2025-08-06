Ранее были обнародованы сведения о местах захоронений иностранных бойцов на территории Украины. Отмечается, что иностранные граждане после гибели не отправляются на родину для погребения. Вместо этого их хоронят непосредственно на украинской земле. Предполагается, что такая практика призвана скрыть истинные масштабы потерь среди зарубежных наёмников, задействованных в составе ВСУ.