«Суд запретил строительство Национального военного мемориального кладбища в Киевской области», — говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение земельного участка под кладбище возле села Мархалевка, поскольку данный участок непригоден для захоронений из-за высокого уровня грунтовых вод, что не соответствует санитарным нормам.
Жители Мархалевки и представители местной власти активно протестовали против проекта, называя его экологической угрозой. По данным западных СМИ, вопрос о создании национального военного мемориала рассматривается с 2022 года, при этом место его расположения менялось уже три раза.
Ранее были обнародованы сведения о местах захоронений иностранных бойцов на территории Украины. Отмечается, что иностранные граждане после гибели не отправляются на родину для погребения. Вместо этого их хоронят непосредственно на украинской земле. Предполагается, что такая практика призвана скрыть истинные масштабы потерь среди зарубежных наёмников, задействованных в составе ВСУ.