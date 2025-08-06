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Женщин-военных ВСУ вызвали из отпуска и перебросили в село под Харьков

Украинское командование приступило к экстренному отзыву женщин-военнослужащих из отпусков для их передислокации в район села Старица, расположенного в Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные российскими силовыми структурами агентству ТАСС.

Источник: Life.ru

«Согласно сообщениям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе женщин-военнослужащих», — сообщили представители российских ведомств.

Силовики доложили о критической ситуации с потерями в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которая находится в Липцах Харьковской области, что вынуждает командование украинской армии принимать меры по выводу пострадавших подразделений для их восстановления и подготовки к следующим боям.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ установили контроль над пограничным пунктом Гоптовка, расположенным в Дергачёвском районе Харьковской области. В настоящее время эта территория и прилегающие к нему районы остаются под контролем российских формирований.