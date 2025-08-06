Силовики доложили о критической ситуации с потерями в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которая находится в Липцах Харьковской области, что вынуждает командование украинской армии принимать меры по выводу пострадавших подразделений для их восстановления и подготовки к следующим боям.