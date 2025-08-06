На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

В материале речь идет о том, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс. Более того, в грузинском варианте событий бывшая советская республика неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по ряду других причин, полагает аналитик.