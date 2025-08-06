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На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

Конфликт на Украине, вероятно, закончится грузинским сценарием, написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Конфликт на Украине, вероятно, закончится грузинским сценарием, написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Этот сценарий исключает присутствие иностранных войск и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые, поделился своей точкой зрения он. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных активов Российской Федерации, отмечает эксперт, ссылаясь на исследование под названием «Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы» от банка JPMorgan Chase.

В материале речь идет о том, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс. Более того, в грузинском варианте событий бывшая советская республика неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по ряду других причин, полагает аналитик.

Для его реализации нужны жесткие соглашения по территориям, границам, торговле и сопутствующим вопросам, а также снятие ограничительных мер и другие шаги, направленные на укрепление доверия с обеих сторон, резюмировал Брайен.

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