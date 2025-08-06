Россию и Белоруссию пригласили на годовщину бомбардировки Хиросимы

«С учётом того, что с 2022 года мы регулярно получали от организаторов письма с откровенно лицемерным содержанием и оправданием изложенного в них нежелания видеть представителей России на панихиде, а иных оповещений нам не направлялось, исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась», — пояснил посол России в Японии Николай Ноздрев.