В Белоруссии стартовали учения войск ВВС и ПВО

Согласно информации, на первом этапе учений соединения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск будут отрабатывать задачи по обеспечению противовоздушной защиты войск и ключевых объектов, отражению атак условного противника и выполнению маневров зенитных подразделений.
На втором этапе, после передислокации боевых расчетов и авиации на российский полигон Ашулук, состоится активная фаза учений, включающая боевые стрельбы.
Ранее завершились одиннадцатые по счёту совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие-2025» на Дальнем Востоке. Эти манёвры призваны укрепить стратегическое партнёрство и повысить операционную совместимость флотов двух стран.