Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии стартовали учения войск ВВС и ПВО

В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны под руководством заместителя командующего Михаила Матросова, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, на первом этапе учений соединения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск будут отрабатывать задачи по обеспечению противовоздушной защиты войск и ключевых объектов, отражению атак условного противника и выполнению маневров зенитных подразделений.

На втором этапе, после передислокации боевых расчетов и авиации на российский полигон Ашулук, состоится активная фаза учений, включающая боевые стрельбы.

Ранее завершились одиннадцатые по счёту совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие-2025» на Дальнем Востоке. Эти манёвры призваны укрепить стратегическое партнёрство и повысить операционную совместимость флотов двух стран.