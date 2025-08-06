Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной

«Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?» — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.