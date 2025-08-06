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Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. США, не раскаявшись в совершении ядерных бомбардировок Японии, укрепляются в понимании того, что сделали тогда все правильно, а неназывание Штатов в этой связи оставляет их в зоне комфорта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?» — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Если не называть США как сторону, которая совершила ядерные бомбардировки, на эти вопросы ответ не будет получен, считает она.

«А уже пора бы (получить ответ — ред.). Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего — смелости, совести», — отметила Захарова.

Захарова отметила, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки уже стали источником фейков.

«Выступал (на юбилее — ред.) высокий представитель этих городов… Он не назвал США, которые сбросили эти самые заряды», — рассказала Захарова.

В то же время мэр сказал, что США и Россия «не сделали правильных выводов, не извлекли уроков из тех ошибок».

«Ничего себе. Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН», — возмутилась Захарова.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы ВВС США не назвал страну, осуществившую бомбардировку. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, также не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.

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