Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной

«Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?» — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Если не называть США как сторону, которая совершила ядерные бомбардировки, на эти вопросы ответ не будет получен, считает она.
«А уже пора бы (получить ответ — ред.). Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего — смелости, совести», — отметила Захарова.
Захарова отметила, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки уже стали источником фейков.
«Выступал (на юбилее — ред.) высокий представитель этих городов… Он не назвал США, которые сбросили эти самые заряды», — рассказала Захарова.
В то же время мэр сказал, что США и Россия «не сделали правильных выводов, не извлекли уроков из тех ошибок».
«Ничего себе. Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН», — возмутилась Захарова.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы ВВС США не назвал страну, осуществившую бомбардировку. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, также не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.