«Убили демократию в Молдавии… Не может быть демократии, ради которой… все люди, которые имеют… точку зрения… бросаются за решётку, и с ними начинается настоящая расправа», — сказала она, комментируя приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
Представитель МИД России также обратила внимание, что режим Санду разрушает экономику, науку, промышленность и связи Молдавии, а также её мирный курс.
Захарова также призвала правозащитные структуры дать оценку приговору Гуцул в Молдавии.
В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным.
Пятого августа башкана Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.
Экс-секретаря партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения.