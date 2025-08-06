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Захарова: демократию в Молдавии убили

Демократию в Молдавии убили, молдавский президент Майя Санду является главой режима, поставленного на деньги Запада, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Убили демократию в Молдавии… Не может быть демократии, ради которой… все люди, которые имеют… точку зрения… бросаются за решётку, и с ними начинается настоящая расправа», — сказала она, комментируя приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Представитель МИД России также обратила внимание, что режим Санду разрушает экономику, науку, промышленность и связи Молдавии, а также её мирный курс.

Захарова также призвала правозащитные структуры дать оценку приговору Гуцул в Молдавии.

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным.

Пятого августа башкана Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.

Экс-секретаря партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения.

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