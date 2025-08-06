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В Белоруссии 6 августа начнутся оперативно-тактические учения ВВС и ПВО

Второй этап учений ВВС и ПВО Белоруссии с боевой стрельбой пройдет на российском полигоне Ашулук.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 30 августа в Белоруссии пройдут масштабные оперативно-тактические учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Как сообщила пресс-служба министерства обороны республики, мероприятия будут проводиться под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Михаила Матросова.

Учения разделены на два этапа. Первый этап включает отработку задач по противовоздушной обороне войск и стратегических объектов при отражении атак условного противника. Подразделения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают маневрирование и взаимодействие.

На втором этапе боевые расчеты передислоцируются на российский полигон Ашулук, где состоится активная фаза учений с практическими боевыми стрельбами. Этот этап направлен на совершенствование навыков применения вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым.

Тем временем в Белоруссии приступили к подготовке формирования новой бригады сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области около украинской границы.