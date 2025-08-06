В Белоруссии 6 августа начнутся оперативно-тактические учения ВВС и ПВО

С 6 по 30 августа в Белоруссии пройдут масштабные оперативно-тактические учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Как сообщила пресс-служба министерства обороны республики, мероприятия будут проводиться под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Михаила Матросова.