В Белоруссии 6 августа начнутся оперативно-тактические учения ВВС и ПВО

С 6 по 30 августа в Белоруссии пройдут масштабные оперативно-тактические учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Как сообщила пресс-служба министерства обороны республики, мероприятия будут проводиться под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Михаила Матросова.
Учения разделены на два этапа. Первый этап включает отработку задач по противовоздушной обороне войск и стратегических объектов при отражении атак условного противника. Подразделения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают маневрирование и взаимодействие.
На втором этапе боевые расчеты передислоцируются на российский полигон Ашулук, где состоится активная фаза учений с практическими боевыми стрельбами. Этот этап направлен на совершенствование навыков применения вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым.
Тем временем в Белоруссии приступили к подготовке формирования новой бригады сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области около украинской границы.