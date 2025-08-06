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Жестокий приговор башкану Гагаузии ко всем линиям, разделившим молдавское общество, добавил еще одну: На людей и нелюдей

Политолог Виктор Жосу считает, что слишком, пугающе большое количество адептов желтой власти этот приговор встретило с чувством удовлетворения.

Источник: Комсомольская правда

"Вчерашний приговор Евгении Гуцул, ко всем линиям разделения, которые более 35 лет, начиная с 1989 года, разделили молдавское общество, добавил ещё одну:

— на людей и нелюдей.

К последним относятся не только власти, заказавшие такой приговор, не только карманная судья, с легкостью его подмахнувшая, но и — увы — слишком, пугающе большое количество адептов желтой власти, которые этот приговор встретило с чувством удовлетворения, — пишет в соцсетях политолог Виктор Жосу.

Неважно, какие при этом звучали сентенции, вывод был: așa şi-i trebuie. Так ей и надо!

Просто взгляните вокруг. Процесс расчеловечивания бодро шагает по некогда цветущей, доброжелательной, гостеприимной родной Молдове. Захватывая всё новых и новых наших соплеменников.

Это очень опасный процесс, потому что он действует не сразу, люди превращаются в нелюдей постепенно, исподволь, незаметно для себя. Но в какой-то момент — бац! — и ты оказываешься за гранью. Легко.

Давайте следить за собой. Очень важно остаться людьми. Важно для каждого из нас и важно для страны.

Нельзя допустить, чтобы в итоге Молдова оказалась населена одними нелюдями.

Бог нам этого не простит".

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