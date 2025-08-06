Жестокий приговор башкану Гагаузии ко всем линиям, разделившим молдавское общество, добавил еще одну: На людей и нелюдей

К последним относятся не только власти, заказавшие такой приговор, не только карманная судья, с легкостью его подмахнувшая, но и — увы — слишком, пугающе большое количество адептов желтой власти, которые этот приговор встретило с чувством удовлетворения, — пишет в соцсетях политолог Виктор Жосу.