ВСУ отступают от крупного логистического узла в Днепропетровской области

Украинские военные отступают из села Новоселовка Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.
Уточняется, что подразделения ВСУ уходят вглубь региона и что Новоселовка является одним из крупных логистических узлов украинских войск на данном направлении.
Ранее сообщалось, что российские бойцы с помощью фугасной авиабомбы ударили по командному пункту ВСУ в Днепропетровской области, в результате чего были ликвидированы около 20 украинских военных и не менее 16 получили ранения.