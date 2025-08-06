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ВСУ отступают от крупного логистического узла в Днепропетровской области

Украинские военные уходят вглубь региона из села Новоселовка.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные отступают из села Новоселовка Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Уточняется, что подразделения ВСУ уходят вглубь региона и что Новоселовка является одним из крупных логистических узлов украинских войск на данном направлении.

Ранее сообщалось, что российские бойцы с помощью фугасной авиабомбы ударили по командному пункту ВСУ в Днепропетровской области, в результате чего были ликвидированы около 20 украинских военных и не менее 16 получили ранения.